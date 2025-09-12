Drones e exercícios russos elevam tensão nos países bálticos

A faixa fronteiriça que separa a Lituânia de Belarus, país aliado da Rússia, tem apenas cerca de 15 metros de largura. Com 600 quilômetros de extensão, conta com duas cercas metálicas. A do lado lituano tem arame farpado. Acima dela, câmeras de vigilância giram regularmente da esquerda para a direita, com um zunido, ampliando e reduzindo o zoom.

A Lituânia a construiu por receio de violações da fronteira. E essa preocupação agora se intensifica devido aos exercícios chamados de "Zapad" – em português, o nome significa "Oeste".

De 12 a 16 de setembro, dezenas de milhares de soldados russos e belarussos participarão deles. Eles devem treinar com tanques e metralhadoras, mas também com o novo míssil supersônico russo Oreschnik, que supostamente também pode ser equipado com ogivas nucleares.

Esses exercícios conjuntos têm sido organizados desde 2009. No entanto, agora, são as primeiras manobras desse tipo desde o início da invasão da Ucrânia.

Em resposta a isso, guardas fronteiriços da Lituânia receberam treinamento adicional nas últimas semanas. Eles farão patrulhas extras durante os exercícios, explica o general Rustamas Liubajevas, do Serviço de Controle de Fronteiras do país.

"Desde a guerra na Ucrânia, vemos a Rússia ainda mais como um possível agressor. Esperamos violações das fronteiras, por exemplo, através da instrumentalização de migrantes, como já aconteceu no passado", afirma à DW.