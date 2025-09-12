Entenda quais provas levaram o STF a condenar Bolsonaro

Bolsonaro foi considerado culpado pelos cinco delitos apontados pela Procuradoria-Geral da República (PGR): abolição violenta do Estado Democrático de Direito, tentativa de golpe de Estado, envolvimento em organização criminosa armada, dano qualificado ao patrimônio da União e deterioração de bem tombado. Ele foi condenado a 27 anos e 3 meses de detenção.

De acordo com o procurador-geral da República, Paulo Gonet, o grupo "documentou quase a totalidade" de suas ações, com mensagens, manuscritos, planilhas e gravações, "tornando ainda mais perceptível a materialidade delitiva".

O ministro Luiz Fux foi o único a divergir – votou por absolver de todas as acusações Bolsonaro e mais cinco réus. Condenou o tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, e o general Walter Braga Netto, candidato a vice-presidente na chapa de Bolsonaro em 2022, por tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Ele argumentou que o direito à defesa dos réus foi comprometido pelo "tsunami" de informações coletadas no processo.

Ao mostrar em telão imagens do 8 de janeiro de 2023, Moraes destacou que os golpistas que depredaram as sedes dos Três Poderes em Brasília pediam por "intervenção militar" e "Bolsonaro presidente".

"Aqui não está Mauro Cid presidente. Aqui Não está Walter Braga Netto presidente. Não está [Almir] Garnier presidente. Não está Anderson [Torres] presidente. Não está [Alexandre] Ramagem presidente. Aqui não está os demais réus. Aqui está o líder da organização criminosa presidente."

Entenda quais as principais provas consideradas pelos ministros do STF para condenar Bolsonaro.