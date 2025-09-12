Festival na Bélgica barra orquestra alemã liderada por maestro israelense - Organizadores de evento belga argumentaram que maestro da Orquestra Filarmônica de Munique não tem posicionamento claro sobre a guerra em Gaza. Governo alemão diz que cancelamento é "puro antissemitismo"Os organizadores do festival belga de música clássica Flanders Festival Ghent decidiram cancelar a apresentação prevista de uma das principais orquestras alemãs, a Orquestra Filarmônica de Munique, alegando preocupação com a postura do maestro israelense Lahav Shani em relação à guerra em Gaza.

A equipe afirmou que não poderia garantir clareza sobre a posição de Shani em relação ao que classificou como "regime genocida" de Israel. "Optamos por nos abster de colaborar com parceiros que não se distanciaram de forma inequívoca desse regime", disse o comunicado publicado na quarta-feira (10/09), embora tenham assumido que Shani "se pronunciou a favor da paz e reconciliação várias vezes no passado."

Shani, que deve assumir oficialmente como maestro da orquestra alemã na temporada 2026/27, atualmente é diretor musical da premiada Orquestra Filarmônica de Israel. Mesmo antes de assumir a posição oficialmente, ele seria o condutor da apresentação prevista para acontecer em 18 de setembro na cidade belga de Gent.