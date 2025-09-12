Japão atinge recorde de quase 100 mil centenários

As mulheres representam 88% do total de centenários, totalizando 87.784 – o número de japoneses homens centenários é de 11.979.

A pessoa mais velha no Japão é Shigeko Kagawa, uma mulher de 114 anos da cidade de Yamatokoriyama, na província de Nara (oeste), perto de Kyoto. Ela é a sexta pessoa mais velha do mundo, segundo o Grupo de Pesquisa em Gerontologia, que monitora centenários em vários países.

De acordo com o ministério, Kagawa permaneceu ativa após completar 80 anos como obstetra-ginecologista e clínica geral.

"Caminhar bastante durante as visitas domiciliares fortaleceu minhas pernas, que são a fonte da minha vitalidade atual", disse Kagawa no comunicado. Ela ainda enxerga bem, então passa os dias assistindo televisão, lendo jornal e fazendo caligrafia.

O homem mais velho do país asiático é Kiyotaka Mizuno, de 111 anos, morador da cidade de Iwata, em Shizuoka (região central do Japão).

A pessoa mais velha do mundo é a britânica Ethel Caterham, que completou 116 anos em agosto, meses após o título ter sido passado a ela após a morte da freira brasileira Inah Canabarro Lucas.