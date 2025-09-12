Jornais estrangeiros destacam condenação histórica de Bolsonaro

Esta é a primeira vez no Brasil, cuja história é marcada por golpes e ditaduras, que um ex-chefe de Estado é condenado por tentativa de golpe. É também a primeira vez que membros das Forças Armadas têm que responder perante um tribunal civil, mas o processo é considerado histórico não apenas por isso. Segundo o ministro do STF Alexandre de Moraes, o julgamento também representa um marco em tempos em que a democracia está cada vez mais sob ataque em diversas partes do mundo. […]

Süddeutsche Zeitung (Alemanha): 27 anos de prisão: Uma condenação contra todas as resistências

Mas o tribunal não recuou, e assim o Brasil agora se apresenta internacionalmente como o país que conseguiu lidar com uma tentativa de golpe dentro dos parâmetros do Estado de Direito – apesar das críticas justificadas à composição da Primeira Turma do STF. Por um lado, isso é surpreendente, pois outros capítulos sombrios da história do país, como o período da ditadura militar de 1964 a 1985, costumam ser ignorados. Os generais e seus cúmplices, que naquela época torturaram e fizeram pessoas desaparecerem, nunca foram punidos.

Por outro lado, o Brasil, com o processo contra Bolsonaro e seus aliados, representa um contraponto aos Estados Unidos. Donald Trump, que na época incitou a multidão em Washington, até agora não foi responsabilizado pelo ataque ao Capitólio. […]

Mesmo que Bolsonaro acabe sendo preso, o bolsonarismo está longe de estar morto. Uma pesquisa realizada em agosto revelou que 37% dos brasileiros apoiam suas ideias políticas, enquanto 39% preferem o Partido dos Trabalhadores de Lula. E a disputa pela sucessão de Bolsonaro como líder da direita já está a todo vapor.