Onde está Geraldo Vandré, autor de "hino" contra a ditadura?

Pra Não Dizer que Não Falei de Flores, ou simplesmente Caminhando, é, sem dúvida, a canção mais famosa de Geraldo Vandré. Mas, não é a única. O jornalista Jorge Fernando dos Santos, autor da biografia Vandré – O Homem que Disse Não (Geração Editorial, 2015), aponta a já citada Disparada como uma de suas favoritas.

"Engajado nas questões sociais, Vandré foi o símbolo de uma época", define. "Ícone dos grandes festivais de MPB, foi um homem que desafiou o regime militar e pagou um preço alto por isso."

A historiadora Dalva Silveira, de Geraldo Vandré – A Vida Não Se Resume em Festivais (Fino Traço, 2011), elege outra, Porta-Estandarte, como a sua predileta. "Foi a primeira vez que Vandré venceu um festival", recorda ela, referindo-se ao 2°Festival Nacional de Música Popular Brasileira, realizado entre abril e junho de 1966 e transmitido pela extinta TV Excelsior.

"O suposto enigma sobre as razões de sua ‘morte em vida' se assemelha ao mistério relacionado aos porões da ditadura. Muitos dos crimes cometidos ainda não foram esclarecidos. Não sabemos o que aconteceu com muitas de suas vítimas", afirma Dalva.

O jornalista Vitor Nuzzi, de Geraldo Vandré – Uma Canção Interrompida (Kuarup, 2015), indica, entre outras canções, Réquiem para Matraga. Composta para o longa-metragem A Hora e A Vez de Augusto Matraga (1965), adaptação de Roberto Santos para o conto homônimo de Guimarães Rosa, foi incluída na trilha de outros filmes, como Bacurau (2019), de Kleber Mendonça Filho e Juliano Dornelles, e Homem com H (2025), de Esmir Filho.

"Um dos mais importantes artistas de sua geração, Vandré precisa ser conhecido pela obra, e não pelas lendas", afirma Nuzzi. "Muita gente acredita, até hoje, que Vandré foi torturado fisicamente. Não foi. Mas, não podemos esquecer que ser forçado a deixar sua pátria, e dela ficar distante por mais de quatro anos, é outro tipo de violência."