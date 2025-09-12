ONGs acusam banco alemão de apoiar projetos danosos a comunidades - Banco de desenvolvimento KfW é acusado de financiar projetos prejudiciais a povoados de países emergentes. Relatório diz que investimentos não protegem direitos humanos e silenciam quem protesta.Similar na Alemanha ao brasileiro BNDES, o KfW é o maior banco de desenvolvimento do mundo, apoiado pelo Estado alemão e criado para financiar projetos em todo o globo, desde estradas na África até sistemas de abastecimento de água na Ásia.

Mas o que acontece quando os projetos apoiados pelo banco deslocam uma aldeia, poluem um rio ou silenciam a dissidência?

Um novo relatório sobre o histórico de direitos humanos do KfW afirma que essas não são apenas hipóteses; são riscos reais e não estão sendo tratados de forma adequada.