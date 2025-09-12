Otan lança operação para proteger Polônia de drones russos - Aliança diz que manobra russa foi "inaceitável" e prepara resposta militar para defender flaco leste. Varsóvia rejeita argumentação de Trump e Putin de que incursão de drones ocorreu por engano.A Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) lançou uma operação nesta sexta-feira (12/09) para reforçar seu aparato de defesa em seu flanco leste, na fronteira com Belarus, Rússia e Ucrânia, como resposta à incursão de duas dezenas de drones russos em território polonês na última quarta-feira.

Segundo o principal comandante militar da Otan na Europa, Alexus Grynkewich, a missão batizada de Sentinela Oriental (Eastern Sentry) adicionará equipamentos militares da França, Dinamarca, Alemanha e Reino Unido às bases aéreas e terrestres já existentes.

"A Polônia e os cidadãos de toda a aliança devem estar tranquilos com nossa resposta rápida no início desta semana", afirmou Grynkewich.