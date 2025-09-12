Suspeito de matar Charlie Kirk é preso nos EUA

O governador disse que havia inscrições nas cápsulas das balas, como "Ei, fascista! Pegue isso!", um trecho da canção antifascista "o bella ciao, bella ciao" e a frase "se você está lendo isso, você é gay, haha".

A prisão do suspeito já havia sido antecipada por Trump."Com um alto grau de certeza, nós o pegamos", anunciou Trump durante entrevista ao vivo no canal Fox News.

Trump informou que um pastor entregou o suspeito, cuja identidade ainda não foi revelada. "Alguém muito próximo a ele disse: 'Hmm, é ele'", afirmou o governante, se antecipando a um anúncio do FBI ou do Departamento de Justiça sobre o caso.

O governador Cox também relatou que a prisão ocorreu dessa forma, com a ajuda de familiares de Robinson.

" Na noite de 11 de setembro, um membro da família de Tyler Robinson entrou em contato com um amigo da família, que ligou para o Gabinete do Xerife do Condado de Washington com a informação de que Robinson havia confessado ou dado a entender que havia cometido o crime", disse Cox.

Isso ocorreu após uma busca intensa pelo suspeito. Inicialmente, as autoridades detiveram, interrogaram e depois liberaram duas pessoas na quarta-feira (10/09), dia do crime.