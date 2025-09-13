Até que ponto a transição energética avançou na Alemanha?

Gerar energia solar no próprio telhado agora é um terço mais barato do que a eletricidade da rede, custando cerca de nove centavos de euro (R$ 0,57) por quilowatt-hora (kWh) e cerca de doze centavos de euro por kWh em sistemas de armazenamento em baterias.

As grandes usinas solares da Alemanha, com armazenamento em baterias, agora geram eletricidade por cerca de sete centavos por kWh, o que é três vezes mais barato do que as novas usinas a gás natural.

O custo da energia eólica caiu pela metade nos últimos 15 anos graças aos aerogeradores mais altos com pás mais longas. Com turbinas eólicas onshore, a geração de energia custa atualmente cerca de sete centavos por kWh, enquanto com as turbinas offshore no mar, o custo é de cerca de oito centavos por kWh.

De acordo com estudos, um sistema energético climaticamente neutro na Alemanha exigirá usinas solares com capacidade total de cerca de 400 gigawatts (GW), além de 230 GW de energia eólica.

Até o momento, porém, foram instalados apenas 111 GW de sistemas fotovoltaicos e 75 GW de energia eólica.

A rápida expansão é necessária porque a demanda por eletricidade crescerá rapidamente no futuro devido ao aumento da eletrificação e da demanda por data centers. Em 2024, 466 terawatts-hora (TWh) de eletricidade foram consumidos em toda a Alemanha. Segundo as previsões do governo federal, serão necessários cerca de 750 TWh até 2030.