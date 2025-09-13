Cartéis multiplicam uso de minas terrestres e agravam conflito no México - Explosivos são cada vez mais usados para demarcar territórios do narcotráfico e fazem vítimas em regiões rurais. Exército criou força-tarefa para detecção e desarme.Longe dos centros urbanos, minas antipessoais têm feito cada vez mais vítimas em áreas rurais do México. Os explosivos ganharam importância recente na corrida armamentista do narcotráfico e passaram a ser empregados para demarcar territórios em regiões disputadas por cartéis rivais.

Na Colômbia, o uso de minas terrestres é um fenômeno antigo. Em 2023, as autoridades nacionais registraram 895 incidentes com esses artefatos, o dobro do ano anterior, de acordo com o Monitor de Minas Terrestres, da Campanha Internacional para a Proibição de Minas Antipessoais. Os casos são atribuídos principalmente a grupos armados ilegais, como as dissidências das Farc.

No México, por outro lado, o emprego de artefatos explosivos improvisados por criminosos se tornou mais comum nos últimos anos, diz Victoria Dittmar, pesquisadora do centro de análise InSight Crime.