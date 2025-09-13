Futuro da condenação de Bolsonaro no STF é incerto, alertam juristas - Para especialistas, fatores políticos, atuação de Moraes e instabilidade dos tribunais podem levar a revisões das sentenças impostas aos líderes da trama golpista.Antes mesmo de o Supremo Tribunal Federal (STF) condenar o ex-presidente Jair Bolsonaro e outros sete réus por tentativa de golpe de Estado, a oposição no Congresso Nacional já se mobilizava para contestar a decisão e anular seus efeitos.

A sentença da Primeira Turma do STF, porém, escalou a pressão para que uma anistia legislativa aos envolvidos nos atos golpistas de 8 de janeiro de 2023 seja pautada. Apoiadores de Bolsonaro também já avaliam outras alternativas para reverter a pena de 27 anos e três meses de prisão imposta ao ex-presidente.

Entre elas, bolsonaristas miram a possibilidade de um "indulto" presidencial ou mesmo uma revisão da sentença diante de uma futura nova composição do STF. A expectativa dos apoiadores é que a atuação do ministro Alexandre de Moraes em um processo que também foi vítima abra brechas para contestações futuras.