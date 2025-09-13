Nepal dissolve parlamento e convoca eleições após protestos - Novo pleito acontecerá em março. Ex-presidente da Suprema Corte, Sushila Karki foi nomeada primeira-ministra interina com apoio dos manifestantes.O presidente do Nepal, Ramchandra Paudel, dissolveu o parlamento nesta sexta-feira (12/09) e convocou novas eleições para 5 de março após uma semana de protestos anticorrupção que deixaram 51 mortos e 1.300 feridos em todo o país.

Na mesma ocasião, Paudel nomeou a ex-presidente da Suprema Corte do Nepal, Sushila Karki, como primeira-ministra interina. Primeira mulher a chefiar o governo no país, ela foi conduzida ao cargo após intensas negociações entre Paudel, o chefe do Exército Ashok Raj Sigdel e os líderes das mobilizações.

Conhecida por sua independência jurídica, Karki se tornou a favorita dos próprios manifestantes que debatiam os próximos passos por meio do aplicativo Discord. Ao longo de sua gestão na Justiça, promoveu a igualdade de gênero e protagonizou decisões judiciais contra casos de corrupção.