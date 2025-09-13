O que é necessário para a criação de um Estado palestino?

Embora o reconhecimento não seja uma parte literal das convenções internacionais, Gezim Visoka, acadêmico de estudos sobre paz e conflitos e especialista em condição de Estado na Universidade da Cidade de Dublin, na Irlanda, afirmou que isso pode ocorrer efetivamente por meio de outras medidas.

"O reconhecimento é crucial para que um Estado funcione, exista internacionalmente, celebre acordos internacionais, se beneficie de tratados internacionais, de proteção contra anexações, ocupações e outras formas de intervenções arbitrárias do exterior", explicou Visoka. Dessa forma, "se encontra em uma posição melhor do que se não fosse reconhecido."

Como se tornar um Estado-membro da ONU

O reconhecimento da condição de Estado ou o cumprimento dos critérios de Montevidéu não leva automaticamente à admissão na ONU. Esse processo exige que um candidato cumpra várias etapas: uma carta ao secretário-geral da ONU, uma declaração formal aceitando as obrigações aos membros previstas na Carta da ONU e o apoio do secretário-geral.

Em seguida, o candidato deve obter o apoio dos membros do Conselho de Segurança da ONU. Isso significa que devem votar a favor do candidato nove dos 15 membros do Conselho, incluindo todos os cinco membros permanentes: China, França, Rússia, Reino Unido e Estados Unidos. Historicamente, essa é uma barreira difícil de ser superada pelos candidatos, mesmo aqueles com alto nível de reconhecimento.

Kosovo, Saara Ocidental e os territórios palestinos estão entre os que possuem amplo reconhecimento, mas que não são membros plenos da ONU.