Os retratos da infância através da história

Havia também retratos de crianças no leito de morte ou alusões à Antiguidade: então, o menor era retratado como o jovem Ganimedes, que certa vez foi raptado por Zeus, o pai dos deuses, e levado para o Olimpo.

O amor pelas crianças existia, portanto, em todos os séculos; já na Antiguidade existem bustos e relevos que refletem essa proximidade. A ideia de uma infância no sentido atual, que deve ser livre e despreocupada, só surgiu nas sociedades burguesas dos séculos 18 e 19, esclarece Jarzebowski – nas classes sociais que podiam se dar ao luxo de não envolver seus filhos em processos de trabalho. Cada vez mais, os pintores retratavam crianças absortas em brincadeiras ou correndo, e os pais orgulhosos decoravam as paredes de suas salas de estar com essas pinturas.

A fotografia muda tudo

Com o advento da fotografia, surgiram de repente possibilidades totalmente novas. No final do século 19, ela já era amplamente difundida: em álbuns de fotos antigos, encontramos crianças rígidas em trajes de domingo ou bisavós nus sobre peles de urso quando bebês.

Nas décadas seguintes, a fotografia se tornou um passatempo acessível para todos e, consequentemente, as crianças passaram a ser fotografadas em todas as poses e fases da vida possíveis. Como bebês no penico, nus na praia com pás e baldes, no primeiro dia de aula ou na festa de aniversário.

"Não era mais necessário contratar um pintor ou escultor, bastava pegar a câmera", diz Dyballa. "A representação das crianças tornou-se muito mais espontânea e momentânea." Até a era dos smartphones, essas fotos eram normalmente mostradas apenas para a família, mas o celular deu início a uma nova era. Os pais postam ingenuamente inúmeras fotos de seus filhos na internet; influenciadores apresentam regularmente fotos e vídeos de seus filhos e da vida familiar, pois isso leva a um aumento de seguidores e curtidas – com consequências às vezes nocivas, quando pedófilos acessam essas imagens.