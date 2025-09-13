Ultradireita reúne 110 mil em protesto anti-imigração no Reino Unido - Manifestação massiva convocada por líder da ultradireita tem confronto com policiais e nove presos. Ato contrário leva 5 mil às ruas.Mais de 100 mil pessoas tomaram as ruas de Londres neste sábado (13/09) em uma das maiores manifestações da ultradireita britânica dos últimos anos. Os participantes carregavam bandeiras da Inglaterra, do Reino Unido e cartazes com mensagens anti-imigração. Nove pessoas foram presas após confrontos com policiais.

A marcha, batizada de "Unite the Kingdom” (Unir o Reino) e organizada pelo ativista Tommy Robinson, reuniu cerca de 110 mil pessoas, segundo a Polícia Metropolitana de Londres. Eles foram mantidos separados de um protesto contrário que mobilizou cerca de 5 mil manifestantes.

O ato foi descrito pela própria polícia como "grande demais para caber em Whitehall", avenida central cercada por prédios governamentais que fazia parte da rota oficial. Para conter a multidão, foram destacados mais de 1,6 mil agentes, em um dia que também exigiu reforço por causa de jogos de futebol e grandes shows na cidade.