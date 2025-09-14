Artistas homenageiam obra de Hermeto Pascoal: "alquimia sonora"

O músico Caetano Veloso também se manifestou. "Hermeto Pascoal é um dos pontos mais altos da história da música no Brasil", disse. "Existe um mundo antes de Hermeto e outro depois dele! Gratidão por dar mais vida à música, Campeão!", afirmou o cantor Mestrinho.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva destacou o "talento e a incansável criatividade" de Hermeto. "A música e a cultura brasileira devem muito a Hermeto Pascoal", disse em nota divulgada no X.

"Deixe soar uma nota na chaleira"

A notícia foi confirmada pelas redes sociais oficiais do artista. "Com serenidade e amor, comunicamos que Hermeto Pascoal fez sua passagem para o plano espiritual, cercado pela família e por companheiros de música", diz o texto.

A banda que acompanhava o músico, Nave Mãe, realizava um show em Belo Horizonte no momento de sua morte, cuja causa não foi divulgada. Hermeto estava internado em um hospital no Rio de Janeiro.

"No exato momento da passagem, seu grupo estava no palco, como ele gostaria: fazendo som e música. Quem desejar homenageá-lo, deixe soar uma nota no instrumento, na voz, na chaleira e ofereça ao universo", concluiu a nota