Ato pró-palestinos interrompe campeonato de ciclismo em Madri, na Espanha

Mais tarde, o governo da Espanha disse que cerca de 100 mil pessoas participaram do ato. O grupo derrubou barreiras de metal e ocupou diversos pontos do trajeto da corrida aos gritos de "não passarão".

Duas pessoas foram presas e 22 policiais ficaram feridos, informou o governo espanhol.

Mobilizações em menor escala haviam ocorrido em dias anteriores da tradicional competição de ciclismo espanhola, que dura cerca de três semanas em suas 21 etapas. Alguns ciclistas chegaram a ameaçar desistir da prova quando rotas foram bloqueadas, provocando quedas.

Antes da etapa final, o primeiro-ministro da Espanha, Pedro Sánchez, havia expressado "admiração pelo povo espanhol que se mobiliza por causas justas como a palestina". A ministra da Saúde, Mónica García, disse que os atos mostraram que o país é um "farol global na defesa dos direitos humanos".

No começo de setembro, o ministro das Relações Exteriores da Espanha, José Manuel Albares, também apoiou a exclusão da equipe israelense Israel-Premier Tech da Volta.

Confrontos com policiais

O governo espanhol mobilizou um forte aparato de segurança para a etapa deste domingo, com o objetivo de conciliar a competição com o "direito de protestar". Mais de mil policiais foram convocados, o maior contingente desde que a capital espanhola sediou a cúpula da Otan há três anos.