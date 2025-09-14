Conjuntos habitacionais da Alemanha Oriental voltam aos holofotes

O curador da exposição, Kito Nedo, que nasceu em Leipzig, no leste da Alemanha, na década de 1970 – como ele mesmo diz, "durante o auge das construções" desses edifícios – só percebeu mais tarde como esses conjuntos habitacionais serviam como "ambiente de socialização" em sua própria vida. Como tantas pessoas foram alojadas em acomodações semelhantes, grande parte da população alemã compartilha uma "memória coletiva" que se reflete em algumas das obras de arte da exposição, explicou Nedo à DW.

Como os blocos residenciais continuam sendo uma característica definidora – e divisiva – das paisagens urbanas da antiga Alemanha Oriental, o objetivo do curador com a exposição é deixar que as obras de arte falem por si, permitindo que os visitantes revisitem as muitas facetas dos Plattenbau, sem esquecer que os conjuntos habitacionais também serviram como palco de "uma dolorosa transformação" desencadeada pela reunificação alemã.

Escassez de moradias: uma crise sem fim

Encontrar um lugar acessível para morar nas grandes cidades "tem sido uma questão preocupante há pelo menos 200 anos", aponta o curador. Hoje em dia, a crise imobiliária parece estar se agravando em várias partes do mundo.

A escassez de moradias foi sem dúvida um grande problema após a Segunda Guerra Mundial, que deixou muitas cidades destruídas por bombardeios, enquanto um grande fluxo de refugiados alemães do leste do país agravava a situação no oeste.

Modernizar prédios antigos era muito caro; os apartamentos Altbau (construções antigas do período pré-guerra) eram aquecidos a carvão, muitas vezes não tinham água quente encanada e os banheiros eram compartilhados entre os apartamentos.