Forças de paz da ONU poderiam garantir cessar-fogo na Ucrânia? - Presidente da Assembleia Geral da ONU diz que missões de paz seriam "mais necessárias do que nunca". Vladimir Putin, porém, rechaçou diversas vezes possível presença de tropas ocidentais em solo ucraniano.A presidente da Assembleia Geral da ONU, Annalena Baerbock, afirmou que as forças de paz das Nações Unidas poderiam desempenhar um papel ativo no apoio a uma solução de paz para a guerra na Ucrânia. A hipótese da presença de tropas ocidentais em solo ucraniano, no entanto, foi diversas vezes rechaçada pelo presidente russo, Vladimir Putin.

"Se um acordo de paz for alcançado, deve ser garantido da melhor forma possível", disse a ex-ministra do Exterior da Alemanha em entrevista publicada neste domingo (14/09) pelo jornal Bild am Sonntag.

"E, se a maioria dos Estados-membros decidir que os capacetes azuis [as forças de paz da ONU] também seriam necessários para isso, então será algo que, assim esperamos, poderá garantir uma paz duradoura", acrescentou.