Popularidade de Macron atinge nível mais baixo desde o início de seu governo - Novo premiê Sébastien Lecornu cancela plano de suspender feriados enquanto busca ampliar apoio para aprovar o orçamento do próximo ano, após agência de classificação de riscos rebaixar nota de crédito da França.Em meio a uma grave crise de popularidade e frente a um prognóstico econômico sombrio para o país, a aprovação do presidente francês, Emmanuel Macron, atingiu o menor nível registrado desde que ele assumiu o poder, em 2017.

Segundo com uma pesquisa do instituto Ipsos publicada neste domingo (14/09) no jornal La Tribune de Dimanche, a popularidade de Macron caiu 7 pontos percentuais em relação a julho deste ano, derrubando o índice de aprovação de seu governo para apenas 17%.

O semanário francês destaca que, mesmo dentro de sua própria base eleitoral, Macron teve uma queda sem precedentes de 18 pontos.