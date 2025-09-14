Por que os voos domésticos no Brasil são tão caros?

Comparando os preços dos voos mais baratos entre algumas das principais rotas domésticas de Brasil, Argentina, Chile, Peru e Colômbia, o Instituto de Investigações Econômicas da Bolsa de Comércio de Córdoba encontrou os voos brasileiros como os mais caros proporcionalmente. Segundo o levantamento, cada milha voada teve custo de US$ 0,093 no Brasil, valor de US$ 0,067 no Peru e US$ 0,043 na Colômbia.

A DW Brasil fez o teste e buscou os voos mais baratos entre as rotas mais relevantes destes países com uma semana de antecedência. No caso de São Paulo-Rio, uma distância em linha reta de 357 quilômetros, o voo mais barato sai por R$ 740, partindo de Congonhas. Em caso de decolagem em Viracopos, o preço cai para R$ 547. Entre Buenos Aires-Córdoba, um trajeto de 647 km o preço foi de R$ 251. O percurso de 571 km entre Lima-Cusco tem custo de R$ 237. O mais barato, Bogotá-Medellín, sai por R$ 165, na distância de 246 km.

No caso dos outros países, há a presença do modelo de companhias low cost, que propicia passagens mais baratas mediante pagamento extra por serviços, que vem crescendo em outros países da região, mas não no Brasil.

A concentração do mercado em apenas três empresas aéreas (Gol, Azul e Latam) que cumprem papéis semelhantes é um fator citado por analistas como um dos que leva ao atual cenário no país.

"O alto custo estrutural, a pesada carga tributária, a instabilidade monetária em um setor onde as aeronaves são financiadas em dólares, mas as receitas são em reais, e a infraestrutura limitada tornou muito mais difícil replicar o que aconteceu em outros países", afirma Emilio Inés Villar, responsável de turismo internacional na The Data Appeal Company - Almawave Group.

Segundo ele, nos últimos anos México, Colômbia e Chile são casos onde a desregulamentação e os baixos custos operacionais foram condições favoráveis para que este tipo de serviço aéreo prosperasse. "Isso significou que as tentativas de introduzir opções de baixo custo não deram frutos no Brasil", aponta Villar.