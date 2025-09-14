Qual é o legado deixado pelo julgamento da trama golpista? - Condenação inédita de militares por golpe marca uma virada histórica de paradigma no Brasil, mas punição individual sem reforma institucional pode limitar o impacto futuro da decisão.Ao condenar Jair Bolsonaro e outros sete réus por tentativa de golpe de Estado, o Supremo Tribunal Federal (STF) rompeu com um paradigma histórico no Brasil.

Trata-se da primeira vez que um ex-presidente e militares de alta patente foram responsabilizados criminalmente por atentarem contra a democracia.

Isso porque, mesmo diante dos crimes cometidos na ditadura militar, a decisão é inédita. Ao contrário da experiência de países vizinhos, como Argentina e Chile, os tribunais brasileiros não julgaram os agentes do regime que vigorou no país entre 1964 e 1985. A Lei da Anistia de 1979, assinada pelo último dos presidentes do período ditatorial, perdoou os oficiais responsáveis pelo golpe de 1964.