Vídeos virais com provocações a animais selvagens preocupam Austrália - País vê crescer onda de publicações virais em que influenciadores lutam com crocodilos ou manuseiam outros animais para as câmeras. Organizações temem "turismo imitativo".Uma investigação aberta por autoridades australianas nesta semana contra o influenciador americano Mike Holston por vídeos divulgados em suas redes em que ele luta com um crocodilo se tornou o episódio mais recente de um problema que cresce no país.

Publicações virais em que influenciadores provocam animais perigosos ou os manuseiam incorretamente tomam conta das redes sociais e atingem milhões de visualizações.

A preocupação de organizações de direitos dos animais é que os vídeos incentivem o "turismo imitativo", atraindo pessoas interessadas a interagir com a vida selvagem de forma perigosa.