Alemanha se despede de Ruth Weiss, que foi uma importante voz contra o apartheid - Jornalista judia de origem alemã Ruth Weiss, que faleceu aos 101 anos, enfrentou o apartheid tanto na África do Sul como no exílio e escreveu incansavelmente contra o ódio, a exclusão e o racismo.A Alemanha se despede da jornalista Ruth Weiss, que se tornou uma importante voz da luta contra o apartheid. Ela faleceu em 5 de setembro aos 101 anos em Aalborg, na Dinamarca, onde vivia. Seu funeral será realizado nesta segunda-feira (15/09) no cemitério judaico da cidade alemã de Münster.

Ruth Weiss conheceu bem cedo o ostracismo e a exclusão social. Ela nasceu em 1924 na família judia Löwenthal e cresceu numa pequena vila perto de Fürth, na Baviera. Ruth Löwenthal era a única criança judia na escola. Ela posteriormente descreveu sua infância como "uma época maravilhosa" – até 1933, quando o partido nazista chegou ao poder na Alemanha. Foi aí que a vida de Ruth e de sua família mudou rapidamente: o pai dela perdeu o emprego e, como judeu, não conseguia encontrar outro. Ruth passou a ser isolada pelos demais na escola.

"De um dia para o outro, eu deixei de existir para o professor. Ele parou de me questionar durante as aulas e ninguém mais brincava comigo durante o recreio. Eu carregava um álbum na mochila, e ninguém mais queria escrever algum pequeno poema nele", lembrou em entrevista à DW.