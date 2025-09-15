Como a família Trump vem enriquecendo com criptomoedas - Presidente dos EUA e seus filhos arrecadam bilhões com startup de criptomoedas World Liberty Financial. Com seus filhos no comando e políticas favoráveis, críticos veem mistura preocupante de poder e ganho pessoal.Desde seu retorno à Casa Branca, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e sua família embolsam bilhões de dólares com empreendimentos em criptomoedas, capitalizando um mercado pouco regulamentado e ativamente moldado pelo próprio Trump.

De memecoins a stablecoins, moedas digitais projetadas para manter um valor fixo, o lucro inesperado é estimado em mais de 5 bilhões de dólares (R$ 25,5 bilhões), gerando acusações de uma especulação sem precedentes por parte de um presidente em exercício.

Duas empresas impulsionam os lucros da família Trump com criptomoedas: a World Liberty Financial (WLF), uma plataforma de finanças descentralizada que permite que usuários com tokens $WLFI ajudem a moldar as regras de empréstimo da plataforma, e a American Bitcoin Corp. (ABTC), uma mineradora de bitcoin listada na Nasdaq.