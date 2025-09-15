Como Congresso tenta driblar vetos na "PL da Devastação"

Dessa maneira, deputados e senadores estariam se aproveitando dessa proposta para tentar reverter os trechos da chamada "PL da Devastação" vetados pelo presidente. Uma análise da Repórter Brasil mostrou que entre os vetos que são recriados pelas emendas da MP estão o que retirava o regime de proteção especial da Mata Atlântica e o veto ao autolicenciamento para empreendimentos de médio potencial poluidor.

A apresentação de emendas a MPs já é esperada, mas nesse caso chama a atenção o número delas. "Só não imaginávamos que seriam 834", pontua a coordenadora de políticas públicas do Observatório do Clima e ex-presidente do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis (Ibama), Suely Vaz de Araújo.

A advogada do Instituto Socioambiental (ISA), Alice Dandara de Assis Correia, concorda que oito centenas de propostas foram excessivas: "Eu já vi algumas MPs mais problemáticas receberem 500, 600 emendas, mas 833 realmente é muito expressivo. Também é preciso observar que muitas delas são repetidas", aponta.

Correia afirma que há um movimento orquestrado para retomar artigos específicos vetados pelo presidente Lula. "O recado que a Frente do Agro transmite com as emendas é que ‘a gente não vai aceitar o projeto de lei e vai ajeitar aqui na medida provisória'", afirma. A advogada salienta que há risco de haver a retomada integral de textos vetados.

Segundo Araújo, que também coordena um Grupo de Trabalho (GT) de acompanhamento do Congresso, os movimentos legislativos apontam que os parlamentares devem priorizar a análise das emendas em vez do texto do Executivo.

Campeão de propostas