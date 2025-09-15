Como está situação das crianças ucranianas sequestradas

Até mesmo alguns membros da iniciativa Bring Kids Back duvidam da lista – ainda que de forma não oficial. "Provavelmente, ela se baseia, em parte, em listas de internatos nos territórios ocupados e, em parte, em pesquisas de fontes abertas e redes sociais. Algumas das crianças podem ter emigrado para a Rússia com os pais, e algumas, desde então, se mudaram para a Europa", disse à DW um representante de uma organização internacional que prefere permanecer anônimo devido ao seu status neutro.

Como as crianças dos territórios ocupados chegaram à Rússia de diversas maneiras, é difícil compilar uma lista uniforme. As autoridades ucranianas registraram os primeiros casos em 2014. Naquela época, crianças de internatos nas autoproclamadas "Repúblicas Populares de Donetsk e Lugansk", no Donbass, foram levadas para campos de convalescença russos. E, pouco antes da invasão russa em larga escala, as "Repúblicas Populares" exigiram que Moscou evacuasse todos os orfanatos. Isso envolveu cerca de 500 crianças, que acabaram se espalhando pela Rússia.

Mais tarde, mais menores se juntaram a eles – por exemplo, milhares da cidade devastada de Mariupol. Algumas dessas crianças foram separadas dos pais nos "campos de filtragem" organizados pela Rússia – como Sascha.

Segundo as autoridades ucranianas, no primeiro semestre de 2023, 4.390 órfãos e crianças sem cuidados parentais viviam em lares especiais nos territórios sob controle russo. Aproximadamente o mesmo número estava alojado em orfanatos familiares, afirma Myroslava Kharchenko, da Save Ukraine, enfatizando que essas crianças são legalmente responsabilidade do Estado ucraniano.

Facilitação da cidadania russa

Em maio de 2022, muito antes da anexação formal de quatro regiões da Ucrânia, o presidente russo, Vladimir Putin, simplificou o processo de obtenção da cidadania russa para órfãos dessas regiões, fazendo com que o consentimento dos pais ou responsáveis ??biológicos da Ucrânia não seja mais necessário. Isso foi justificado em parte por considerações humanitárias, segundo as quais a cidadania russa garante acesso a serviços sociais, assistência médica e educação.