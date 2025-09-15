Eleições municipais reforçam expansão da ultradireita na Alemanha - Partido de Merz consegue manter nível de votos na Renânia do Norte-Vestfália, mas vê a ultradireita quase triplicar sua votação e ir ao segundo turno em cidades do Vale do Ruhr.A conservadora União Democrata Cristã (CDU), do chanceler federal Friedrich Merz, foi o partido mais votado nas eleições municipais da Renânia do Norte-Vestfália, no oeste da Alemanha. Neste domingo (14/09), cerca de 13,7 milhões de pessoas foram convocadas para votar no estado mais populoso do país.

De acordo com a contagem final, a CDU recebeu 33,3% (queda de 1 ponto percentual em comparação com as eleições municipais de 2020). Em segundo lugar ficou o Partido Social-Democrata (SPD), com 22,1% dos votos (queda de 2,2 pontos percentuais).

Tanto para a CDU quanto para o SPD, esse foi o pior resultado eleitoral em eleições municipais desde a criação da Renânia do Norte-Vestfália, em 1946. O desempenho de ambos, porém, foi significativamente melhor do que indicam pesquisas em âmbito nacional.