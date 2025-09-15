Justiça alemã deve soltar suspeito do caso Madeleine - Após cumprir vários anos de prisão por estupro, suspeito pelo desaparecimento de Madeleine "Maddie" McCann deve ser libertado. Ministério Público não tem provas para incriminá-lo pelo caso da menina britânica.Após cumprir pena de prisão por estupro, o suspeito alemão do desaparecimento da menina britânica Madeleine "Maddie" McCann, desaparecida em Portugal em 2007, deverá ser libertado. Segundo o Ministério Público, quarta-feira (17/09) é o prazo final, mas a libertação em outro dia é geralmente considerada possível.

Christian B., 48 anos, com várias condenações anteriores, está cumprindo pena no estado alemão de Baixa Saxônia, após ser condenado em 2019 pelo estupro de uma turista americana de 72 anos em Portugal em 2005. No ano passado, B. foi absolvido pelo tribunal regional em outro julgamento envolvendo vários supostos estupros em Portugal. Nenhum desses processos teve qualquer relação com o caso Maddie.

No entanto, o Ministério Público de Braunschweig considera B. suspeito do desaparecimento da menina britânica de três anos e o está investigando por suspeita de assassinato. No entanto, ainda não apresentou nenhuma acusação formal, po falta de provas.