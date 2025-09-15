Líder da Espanha diz que Israel deveria ser banido dos esportes internacionais - Premiê espanhol defende medida semelhante à adotada contra Rússia em razão da guerra na Ucrânia e se diz orgulhoso dos protestos pró-Gaza no país. Madrid cancela contrato de US$ 825 mi para compra de armas israelenses.O primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, sugeriu nesta segunda-feira (15/09) que Israel seja banido dos esportes internacionais devido à sua ofensiva militar na Faixa de Gaza. A fala do premiê veio pouco depois da notícia de que seu governo também havia cancelado um contrato militar de 825 milhões de dólares (R$ 4,3 trilhões) com o país.

Sánchez expressou "profunda admiração" pelos milhares de manifestantes que interromperam neste domingo a etapa final da Volta da Espanha, uma das três maiores competições anuais do ciclismo mundial.

Ele disse que Israel deveria ser penalizado da mesma forma que ocorreu com a Rússia após sua invasão da Ucrânia. "Nossa posição é clara e categórica: enquanto a barbárie persistir, nem a Rússia nem Israel devem participar de qualquer competição internacional", afirmou Sánchez.