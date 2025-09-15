O legado das leis racistas do regime nazista na Alemanha

No entanto, 80 anos após o fim do regime nazista, o valor fundamental da igualdade para todos os alemães está sendo cada vez mais questionado.

"Ser alemão é algo que se decide entre as suas orelhas, não no papel", escreveu Stefan Möller, político da sigla de ultradireita Alternativa para a Alemanha (AfD), na plataforma de mídia social X, em julho de 2023.

Sua observação é uma das centenas de razões pelas quais vários tribunais alemães têm confirmado reiteradamente a inconstitucionalidade de partes da AfD.

O historiador Rolf-Ulrich Kunze, do Instituto de Tecnologia de Karlsruhe, no sudoeste da Alemanha, vê a AfD como parte de uma linha de continuidade histórica, em parte devido a declarações como essas.

"Na minha perspectiva, o programa da AfD é uma continuação perfeita dessa ideologia nazista", disse à DW. "Naquela época, era a distinção entre cidadãos do Reich e cidadãos do Estado que era regulamentada na chamada Lei da Cidadania do Reich das Leis de Nurembergue. Isso é diretamente comparável à ideia da AfD de uma distinção entre 'alemães de verdade' e 'alemães de passaporte'."

Quando Adolf Hitler fez com que suas chamadas "leis raciais" fossem aprovadas pelo parlamento nazificado em Nurembergue em 15 de setembro de 1935, a perseguição à população judaica já fazia parte da vida cotidiana há muito tempo.