Países árabes pedem pressão global sobre Israel após ataque em Doha - Quase 60 nações árabes e islâmicas pedem que mundo revise relações com Israel após bombardeio no Catar. Ao lado de Rubio, premiê Netanyahu reconhece isolamento crescente de Israel e diz temer sanções.Líderes de quase 60 Estados árabes e islâmicos instaram países ao redor do mundo a rever seus laços diplomáticos e econômicos com Israel até que o país encerre a guerra na Faixa de Gaza.

A declaração veio após uma cúpula de emergência realizada em Doha com lideranças dos países da Liga Árabe e da Organização para a Cooperação Islâmica (OCI), convocada após o ataque israelense contra membros do grupo islamista Hamas na capital do Catar, na semana passada.

Os países presentes na cúpula instaram "todos os Estados a tomarem todas as medidas legais e eficazes possíveis para impedir que Israel continue suas ações contra o povo palestino", incluindo "rever as relações diplomáticas e econômicas com o país e dar início a processos judiciais".