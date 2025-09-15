Postagens sobre morte de Charlie Kirk provocam demissões nos EUA e Brasil

"Pensamentos odiosos levam a palavras odiosas, que por sua vez levam a ações odiosas", declarou ele na televisão.

Outro caso notável é o de um agente do Serviço Secreto dos EUA, a agência encarregada de proteger o presidente, que foi demitido após declarar nas redes sociais que Kirk "espalhava ódio e racismo" em seu programa e que "o carma é inevitável".

O Carolina Panthers, um time da NFL, e a Delta Air Lines também anunciaram a demissão de funcionários por comentários nas redes sociais sobre a morte de Kirk.

Um professor de uma escola de ensino médio do Condado de Clay, na Flórida, foi suspenso do cargo após fazer alusão online às declarações de Kirk em 2023, nas quais ele disse que ter "algumas mortes em incêndios por ano" é um preço que "vale a pena" pagar para manter o direito de portar armas, consagrado na Segunda Emenda da Constituição.

"Com 37 anos de experiência na educação pública, estou disposto a levar um tiro pelos meus filhos. Não, não estou de luto (pela morte de Kirk), ele escolheu se sacrificar pelos direitos que devem ser protegidos. Carma é péssimo", escreveu o professor demitido.

De acordo com a mídia local, um bombeiro de Nova Orleans está sendo investigado após publicar, e depois apagar, um comentário chamando a bala que tirou a vida do ativista conservador de "um presente de Deus".