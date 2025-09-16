Afegão que matou policial na Alemanha é condenado à prisão perpétua

Ataque em praça pública

Em 31 de maio de 2024, seis pessoas ficaram feridas no esfaqueamento na Praça do Mercado de Mannheim, incluindo cinco participantes de uma manifestação organizada pelo movimento anti-islâmico Pax Europa (BPE). O policial Rouven Laur ,de 29 anos, que interviu durante o ataque, acabou morrendo em decorrência dos ferimentos dois dias depois.

O agressor foi baleado pela polícia no local. O tribunal concordou com os promotores que afirmaram que o réu tinha associações com o grupo terrorista "Estado Islâmico" (EI) e havia se radicalizado ao longo de vários anos antes do ataque.

Eles afirmaram que o objetivo do agressor não era apenas matar a figura principal do BPE, Michael Stürzenberger, um crítico ferrenho do islã, mas também eliminar o maior número possível de opositores ao islã e supostos "infiéis".

O agressor queria causar "o máximo de dano possível no menor tempo possível", disse o juiz Herbert Anderer, que presidiu o julgamento. Segundo o magistrado, a capacidade limitada do réu de assumir responsabilidade criminal não foi comprovada no processo.

Um total de 61 testemunhas e 15 peritos foram ouvidos ao longo de 31 dias de audiências.