Comissão da ONU acusa Israel de genocídio em Gaza - Comissão criada pelo Conselho de Direitos Humanos afirma que Netanyahu e outras autoridades "incitaram ao genocídio" na Faixa de Gaza. Israel chama relatório de "distorcido e falso".Uma comissão independente de inquérito do Conselho de Direitos Humanos da ONU acusou Israel nesta terça-feira (16/09) de estar cometendo genocídio na Faixa de Gaza.

Segundo a comissão, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, o presidente Isaac Herzog e o ex-ministro da Defesa Yoav Gallant "incitaram ao genocídio" na Faixa de Gaza e as autoridades israelenses "não adotaram medidas contra eles para punir essa incitação".

O relatório é divulgado no mesmo dia em que Israel iniciou sua ofensiva terrestre contra a Cidade de Gaza, que foi acompanhada de uma intensificação dos bombardeios contra a cidade.