Como a Alemanha vem se preparando para uma iminente crise de opioides - Três cidades alemãs lançam projeto-modelo que integra serviços de segurança e saúde para conter disseminação de fentanil e outras drogas, impulsionadas pelas redes sociais.O sinal fica claro já no nome da rua: Hoffnungsstraße, a "Rua da Esperança". É nela que está localizado o centro de atendimento a dependentes químicos da cidade alemã de Essen, no oeste do país. O município de 600 mil habitantes é um dos que implementam um projeto integrado para se preparar contra a esperada crise de drogas sintéticas na Alemanha.

A unidade em Essen oferece refeição gratuita e hospedagem para pessoas que lutam contra o vício. Ela funciona sob um modelo especializado, que permite o consumo supervisionado e higiênico de drogas intravenosas ou fumáveis. O objetivo de salas como esta é mitigar os riscos do uso de drogas em locais onde não há atenção à saúde.

"O cenário está mudando", disse Caspar Stolz, da equipe de redução de danos em Essen. "Mesmo pessoas que consomem heroína injetável há 15 anos agora estão fumando crack", afirmou. "Elas se deterioram mais rápido porque muitas vezes não conseguem escapar da espiral do 'barato de 15 minutos, conseguir dinheiro, comprar crack'."