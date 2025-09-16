Como a melancia se tornou um símbolo da causa palestina

O militar então disse que eles não poderiam realizar uma exposição na Cisjordânia ou na Faixa de Gaza sem antes solicitar permissão às autoridades israelenses. "Se eu pintar uma flor, mas nessas cores, o que você fará?", alguém perguntou. Também essa pintura seria confiscada, respondeu o militar israelense. "Mesmo se você pintar uma melancia, seria difícil."

Assim, a ideia da melancia veio, na verdade, de maneira não intencional de um militar israelense, diz Mansour. Nos territórios palestinos, a melancia logo se tornou um símbolo: pode-se vê-la em paredes e em camisetas, em pôsteres e em galerias de arte.

"Este desenho é de um livro de contos populares palestinos para crianças e conta a história de uma criança mítica que emerge de uma melancia e consegue falar e agir como um adulto", escreveu Mansour em sua conta do Instagram em outubro de 2023. "Parece não ser mais um mito: as crianças de Gaza estão sendo forçadas a ser adultas, adultos que estão passando por um inferno."

A história da bandeira

De acordo com a Sociedade Acadêmica Palestina para o Estudo de Relações Internacionais (Passia, na sigla em inglês), a bandeira palestina foi desenhada por Hussein bin Ali, o emir de Meca, em 1916.

Naquela época, a região hoje conhecida como a Palestina histórica pertencia ao Império Otomano, e a bandeira tornou-se o símbolo da Revolta Árabe contra os turcos otomanos, durante a Primeira Guerra Mundial. Hussein sonhava com um reino árabe independente que se estendesse sobre o que hoje são os territórios palestinos, a Síria, Israel, a Jordânia e o Líbano.