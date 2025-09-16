De Kate Middleton a Nelly Furtado: o preço de ser mulher na internet

A mídia e as plataformas digitais também desempenham um papel importante nessa dinâmica. Lünenborg explica: "Os algoritmos classificam certas imagens corporais no topo, enquanto outras desaparecem na periferia. A mídia intensifica o que é considerado atraente — e rotula os outros como esquisitos ou feios, para que a beleza brilhe ainda mais por contraste".

A jornalista cultural e escritora Rabea Weihser aponta para padrões históricos: "As mulheres nas sociedades ocidentais são julgadas pela aparência há séculos. Durante o Iluminismo, por exemplo, as mulheres eram definidas como criaturas da natureza e os homens como criaturas da mente", diz ela à DW. "Esses clichês persistem até hoje."

Muito esforço em prol da beleza

A forma como a atratividade é definida ainda é um tanto arcaica, diz Weihser. Seu novo livro, "Wie wir so schön wurden" ("Como ficamos tão bonitos", em tradução livre do alemão), investiga o tema da beleza através das lentes da história cultural, da ciência e da mídia. "É particularmente importante para as mulheres continuarem parecendo jovens e férteis, quer ainda estejam em idade fértil ou tenham mais de 45 anos", explica ela. "É um grande paradoxo que se espere que as mulheres pareçam ter 25 anos para sempre."

Para corresponder a essas expectativas, muitas mulheres — e não apenas celebridades — fazem um enorme "trabalho de beleza". Elas investem tempo e dinheiro para se aproximarem dos padrões de beleza irrealistas da sociedade. Em todo o mundo e em todas as culturas, elas se julgam com base em modelos influentes — grupos ou indivíduos cujas vidas consideram desejáveis.

"No passado, isso costumava ser principalmente a nobreza", diz Weihser, "enquanto hoje são pessoas como Kim Kardashian, que regularmente define tendências por meio de seu próprio estilo e o usa para comercializar produtos. Isso transmite a mensagem: 'Se você comprar tudo, será tão bonita quanto eu e terá a chance de ter uma vida igualmente bem-sucedida'. A atratividade é muitas vezes uma falsa promessa de felicidade".