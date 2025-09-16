Especialistas demitidos por Trump relançam site sobre informações climáticas - Após cortes do governo americano forçarem o fechamento do site climate.gov, uma alternativa independente é lançada. Iniciativa visa contrabalançar negacionismo climático promovido pela Casa Branca sob Trump.O presidente dos EUA, Donald Trump, é um cético declarado em relação à ciência climática e durante seu segundo mandato cumpriu as promessas de cortar o financiamento para energias renováveis, como a eólica, e de promover o petróleo e o gás.

Mas o governo americano também atuou contra agências que produzem informações climáticas utilizadas por milhões de americanos. Em fevereiro, apenas algumas semanas após assumir o cargo, cerca de 800 pessoas foram demitidas da Administração Oceânica e Atmosférica Nacional (NOAA), que monitora as condições oceânicas e climáticas e emite previsões e alertas meteorológicos por meio do Serviço Nacional de Meteorologia.

As demissões também impactaram o site climate.gov da agência, a principal plataforma de informações climáticas nos EUA, que informa sobre eventos climáticos extremos, aumento do nível do mar e da temperatura, entre outras questões. A página teve cerca de 15 milhões de visualizações em 2024, segundo a agência de notícias AFP.