Itália aprova extradição para Alemanha de suspeito de sabotar gasoduto Nord Stream

Isso, segundo afirmou, inclui negar a Kuzientsov o direito de comparecer pessoalmente à audiência de extradição, a não apresentação de todos os documentos da Alemanha e as péssimas condições prisionais na Alemanha. Após ser preso, Kuznietsov negou qualquer envolvimento com o caso.

Promotores alemães alegam que o ucraniano organizou e executou a detonação de pelo menos quatro bombas que pesavam entre 14 e 27 quilos a uma profundidade de 70 a 80 metros no Mar Báltico, perto da ilha dinamarquesa de Bornholm, em 26 de setembro de 2022, de acordo com os documentos de extradição.

A defesa de Kuznietsov argumentou que os gasodutos poderiam ser vistos como alvos militares legítimos durante uma guerra, e que, portanto, o ataque a eles não poderia ser classificado como sabotagem. O ucraniano argumentou que, mesmo que ele estivesse envolvido, não poderia enfrentar esse tipo de acusações, pois era um soldado cumprindo ordens em tempos de guerra.

Mas, de acordo com os documentos do processo, o tribunal de apelações italiano rejeitou o argumento da defesa de que Kuznietsov gozava de imunidade funcional por supostamente ter realizado o ataque sob ordens militares, alegando que o pedido de extradição alemão não abordava seu papel militar. A corte afirmou ainda que a sabotagem ocorreu fora do teatro de operações do conflito.

Episódio acirrou tensões com Ocidente

Os promotores alemães deram poucos detalhes de sua investigação, mas disseram que há dois anos encontraram vestígios de explosivos submarinos em amostras retiradas de um iate que foi revistado como parte da investigação.