Morre Robert Redford, ícone de Hollywood e padrinho do cinema independente

Redford deixou uma marca no cinema também por seu ativismo político, sua disposição para aceitar papéis pouco glamourosos ou sua dedicação em oferecer uma plataforma para filmes de baixo orçamento.

Seus papéis variaram do jornalista Bob Woodward, do Washington Post, a um homem das montanhas em Mais Forte que a Vingança, contracenando ao longo dos anos com Jane Fonda, Meryl Streep e Tom Cruise. Mas seu parceiro de tela mais famoso foi seu amigo, o também ativista Paul Newman (1925-2008).

Ao lado de Newman, Redford ficou conhecido pelo papel do personagem Sundance Kid no filme de faroeste Butch Cassidy, de 1969, que consagrou sua projeção internacional. O sucesso de bilheteria do longa deu origem ao nome do instituto de Redford, "Sundance", que nomeia também o Festival Sundance de Cinema, ambos dedicados à promoção de filmes independentes.

Ele também trabalhou com Newman no longa vencedor da estatueta de melhor filme no Oscar de 1973, Golpe de Mestre, que rendeu a Redford uma indicação de melhor ator.

Carreira de seis décadas

Os papéis cinematográficos após os anos 1970 se tornaram mais esporádicos, à medida que Redford se concentrou em dirigir e produzir, além de assumir seu novo posto de padrinho do movimento de cinema independente nas décadas de 1980 e 1990, por meio do Instituto Sundance.