O que prevê o acordo Mercosul-EFTA celebrado como "histórico" pelo Brasil?

O governo brasileiro diz que o acordo criará um mercado de 290 milhões de consumidores e que o Produto Interno Bruto (PIB) somado dos países envolvidos em 2024 foi de 4,39 trilhões de dólares (R$ 27 trilhões).

Uma nota divulgada pelo Itamaraty afirma que "ambas as partes irão se beneficiar de acesso a mercado ampliado para mais de 97% das suas exportações, o que elevará o comércio bilateral e trará benefícios para as empresas e cidadãos dos países signatários".

O que prevê o acordo

As negociações com a EFTA foram iniciadas em 2017 e, após de 14 rodadas, teve os termos finais acertados em junho de 2025, em Buenos Aires, quando o Mercosul estava sob a Presidência rotativa da Argentina.

O acordo, segundo a nota do Itamaraty, "criará novas oportunidades de negócios para agentes econômicos dos Estados do Mercosul e da EFTA, inclusive para o elevado número de pequenas e médias empresas atuantes em cada jurisdição", além de "gerar maior acesso a mercados e melhoria nas regras e procedimentos aduaneiros".

"Em um mundo de incerteza, nós estamos dando uma prova de que é possível fortalecer o multilateralismo e o livre comércio. O comércio aproxima os povos, e o desenvolvimento promove a paz" disse o vice-presidente Geraldo Alckmin na cerimônia de assinatura do pacto no Palácio Itamaraty, no Rio de Janeiro.