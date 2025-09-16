O que se sabe sobre ofensiva de Israel na Cidade de Gaza

Em meados de agosto, a Cidade de Gaza abrigava cerca de 1 milhão de pessoas, embora, desde que Israel anunciou sua intenção de invadir a capital e intensificou os bombardeios contra ela para forçar a saída da população, tenha ocorrido um êxodo de seus cidadãos para o sul.

Embora o Exército israelense afirme que cerca de 350 mil pessoas deixaram a cidade, o Escritório das Nações Unidas para a Coordenação de Assuntos Humanitários (OCHA) reduziu o número na segunda-feira para cerca de 142 mil.

Segundo a rede de televisão catariana Al Jazeera, que tem repórteres em Gaza, isso se deve ao fato de que muitos dos que deixam a capital são obrigados a voltar por não encontrarem espaço no sul.

O início da ofensiva ocorre um dia após a visita a Israel do secretário de Estado americano, Marco Rubio. Ele ofereceu forte apoio à ofensiva na segunda-feira, ao se encontrar com Netanyahu. Ele disse a repórteres ao deixar Israel: "Acreditamos que temos uma janela de tempo muito curta para que um acordo possa ser fechado. Não temos mais meses, e provavelmente temos dias e talvez algumas semanas pela frente."

O americano afirmou que uma solução diplomática na qual o Hamas se desmilitariza continua sendo a preferência dos EUA, embora tenha acrescentado: "Às vezes, quando se lida com um grupo de selvagens como o Hamas, isso não é possível, mas esperamos que possa acontecer."

O secretário de Estado americano se encontrou na segunda-feira em Jerusalém com famílias de reféns em Gaza, reconheceu que o Hamas tinha influência ao mantê-los presos. "Se não houvesse reféns nem civis no caminho, esta guerra teria terminado há um ano e meio", disse ele no aeroporto Ben Gurion, em Tel Aviv.