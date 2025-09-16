Quem era o delegado inimigo do PCC morto em emboscada em São Paulo

Pouco depois, três homens descem de um segundo veículo armados com fuzis e disparam contra o carro do delegado, que morreu na hora. Segundo o prefeito de Praia Grande, Alberto Mourão, Fontes não dirigia um veículo blindado no momento da execução.

Pioneiro nas investigações contra o PCC

Ao longo dos anos, Fontes passou pela Divisão de Homicídios do Departamento Estadual de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP), pela Divisão de Investigações Sobre Entorpecentes do Departamento Estadual de Repressão ao Narcotráfico (Denarc), pelo Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic) e comandou outras delegacias e divisões na capital paulista.

Também foi diretor do Departamento de Polícia Judiciária da Capital (Decap) e chefiou a Polícia Civil paulista entre 2019 e 2022, na gestão do ex-governador João Doria. Após se aposentar, em janeiro de 2023, assumiu a secretaria de Administração de Praia Grande, cargo em que permaneceu até ser assassinado.

Foi durante sua atuação na 5ª Delegacia de Polícia de Investigações Sobre Furtos e Roubos a Bancos que iniciou as primeiras investigações sobre o desdobramento do PCC em São Paulo no início dos anos 2000.

Em 2006, foi um dos responsáveis pelo indiciamento da cúpula da facção após uma onda de atentados contra prédios públicos e rebeliões em presídios que deixaram centenas de mortos e feridos.