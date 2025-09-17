"Antissemitismo jamais desapareceu da Alemanha", diz Merz - Às vésperas da celebração dos 75 anos do Conselho Central dos Judeus na Alemanha, chanceler federal alemão se emociona ao discursar sobre a situação da comunidade judaica no país.O chanceler federal alemão, Friedrich Merz, lutou para conter as lágrimas durante um discurso emocionado na cerimônia de reabertura de uma sinagoga em Munique na noite de segunda-feira (15/09).

Em uma fala que muitas vezes beirava o pranto, Merz aproveitou a ocasião para abordar a questão da segurança reforçada de eventos como este. "Os serviços religiosos que serão realizados aqui a partir de hoje, os eventos culturais – todos, sem exceção, acontecerão sob proteção policial. Em toda a Alemanha, a polícia está posicionada em frente a creches, escolas, restaurantes e cafés judaicos. O antissemitismo nunca desapareceu da Alemanha", afirmou o chanceler.

Ele também enfatizou a "vergonha" que sente diante da situação vivida pelos judeus no país – "como chanceler da República Federal da Alemanha; como alemão; como filho da geração do pós-guerra".