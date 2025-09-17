Banco Central dos EUA corta taxa de juros pela 1ª vez no ano - Fed reduz juros em 0,25% após enfraquecimento do mercado de trabalho. Presidente Donald Trump pressiona por ajustes maiores e ameaça demissões.O Banco Central dos EUA (Fed) cortou sua taxa básica de juros nesta quarta-feira (17/09) pela primeira vez este ano, reduzindo 0,25 ponto percentual para um intervalo entre 4,0% e 4,25%. Há ainda uma previsão de que mais dois cortes ocorram este ano.

O Fed também indicou que agora espera um crescimento econômico maior do que o antecipado anteriormente, prevendo um aumento de 1,6%.

O banco central havia interrompido seu ciclo de flexibilização dos juros em janeiro devido à incerteza sobre como as tarifas de importação impostas pelo presidente americano Donald Trump poderiam afetar a inflação e a economia em geral.