Bolsonaro recebe alta hospitalar; biópsia indica câncer de pele

Bolsonaro havia ido ao hospital também no último domingo para a remoção de oito manchas na pele.

Segundo o boletim médico divulgado nesta quarta-feira, a biópsia de duas lesões retiradas na ocasião apontou a presença de carcinoma de células escamosas, um tipo comum de câncer de pele, sendo necessário acompanhamento clínico e reavaliação periódica. Ele deixou o local no mesmo dia, mas precisou ser internado novamente ao passar mal dois dias depois.

O carcinoma, também conhecido como doença de Bowen, é uma forma inicial de câncer de pele identificado em células superficiais (camada mais externa da pele) e com formato não invasivo, o que significa que não pode se espalhar para outras partes do corpo.

Segundo sua equipe médica, o carcinoma identificado é de nível intermediário, mas a remoção das lesões é curativa, ou seja, ele não precisará passar por novo procedimento cirúrgico ou tratamentos adicionais, como a quimioterapia.

Prisão domiciliar

Desde o dia 4 de agosto, Bolsonaro cumpre prisão domiciliar por determinação do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).