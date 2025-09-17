Brasil é o quarto país que mais mata ativistas ambientais - País registrou 12 mortes de defensores do meio ambiente em 2024, ficando atrás apenas da Colômbia, Guatemala e México. Fenômeno é mais acentuado na América Latina, palco de mais de 80% dos casos documentados.O Brasil foi em 2024 o quarto país mais mortal do mundo para os defensores do meio ambiente, afirmou um relatório da organização não-governamental Global Witness publicado nesta quarta-feira (17/09).

Com 12 mortes registradas somente no ano passado, o país fica atrás apenas da Colômbia (48), Guatemala (20) e México (18).

"Metade dos mortos [no Brasil] no ano passado eram pequenos agricultores. Quatro indígenas foram assassinados, assim como um ativista negro", aponta o documento.