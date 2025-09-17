[Coluna] Sanções dos EUA ao Brasil podem se tornar ainda mais duras

Um diplomata brasileiro com quem falei recentemente resumiu a questão assim: o Brasil está acumulando o soft power que os Estados Unidos estão rapidamente perdendo.

De fato, o Brasil desfruta agora de uma imagem no mundo muito melhor do que a de pouco tempo atrás: o governo brasileiro se recusa a fazer concessões diante da elevação de tarifas, ao contrário do que ocorre na União Europeia, no Japão ou na Coreia do Sul.

Por isso, ao lado da Índia, o Brasil foi punido pelos EUA com as tarifas mais elevadas, ainda que haja exceções a muitos produtos.

Mesmo assim, a Justiça brasileira seguiu adiante, impassiva à pressão externa, com o processo contra o ex-presidente da república e os demais acusados, entre eles, militares. O resultado é que, pela primeira vez, um presidente e generais foram condenados por tentativa de golpe de Estado no Brasil.

A separação de poderes está funcionando no Brasil – um sinal para um mundo no qual o sistema de freios e contrapesos está sendo desmantelado em muitos países.

Isso levou a uma elevação da imagem da democracia brasileira e do governo do país perante democratas de todo o mundo. E também a popularidade do presidente Luiz Inácio Lula da Silva aumentou no Brasil, ainda que moderadamente.